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Вторник, 1 апреля 2025, 11:00 мск

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В Таиланде гражданин России разбился на мотоцикле

В Таиланде россиянин погиб в аварии с мотоциклом. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

ДТП произошло на Пхукете. Гражданин России на мотоцикле Honda Forza ехал по объездной дороге и не справился с управлением. Байкер влетел в столб. Удар был такой силы, что мужчину буквально разорвало на части.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. По предварительным данным, мотоцикл был арендован. Личность погибшего устанавливается.

По словам местных жителей, на этом участке произошли еще две аварии примерно в то же время.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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