В Якутии 13 человек пострадали в ДТП на федеральной трассе

В Якутии в аварии с микроавтобусом и легковушкой пострадали 13 человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на участке федеральной автодороги «Вилюй». В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились 11 человек, включая водителя. В салоне легкового автомобиля было четыре человека.

«В результате ДТП в медучреждение с различными травмами обратились 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. После осмотра врачами двое детей и трое взрослых были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

По факту аварии следователем отделения МВД России по Горному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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