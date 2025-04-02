В Приморье семиклассник воткнул ручку в глаз однокласснице – возбуждено два уголовных дела

В Приморском крае школьник ударил одноклассницу ручкой в глаз во время конфликта на уроке. Девочка получила проникающее ранение глаза. Следователи возбудили два уголовных дела, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«В СМИ и социальных сетях размещено сообщение о том, что в школе села Веденка Дальнереченского района между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), отметили в ведомстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Мать пострадавшей школьницы сообщила, что семиклассник, воткнувший в глаз дочери ручку, обижал ее раньше неоднократно, передает RT.

По словам женщины, неделю назад дочь пришла из школы в слезах. Девочка рассказала, что одноклассник в очередной раз ее нецензурно оскорбил. Женщина поговорила с матерью ученика, та была уверена, что подобного больше не повторится.

«Вчера он толкнул свою парту на нее. Дочь сидит впереди. Она упала, просила его не делать так. Хотела «дать ему леща», но он ударил кулаком, в котором сжимал ручку, в область глаза», – рассказала мать пострадавшей девочки.

Школьницу прооперировали – хирурги вытащили ручку из глаза, но внутри остались осколки, добавила женщина. Сейчас решается вопрос об отправке девочки на лечение в Москву.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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