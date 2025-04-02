В Ижевске арестовали 20-летнего юношу за подготовку теракта в школе

В Удмуртии задержан и арестован подозреваемый в подготовке теракта в образовательном учреждении. Об этом сообщают УФСБ по региону и Объединенная пресс-служба судов Удмуртии. 20-летний житель Ижевска планировал совершить вооруженное нападение на одну из школ столицы Удмуртии.

Согласно данным следствия, обвиняемый являлся приверженцем идей молодежного международного движения, которое признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории России. С февраля по март текущего года молодой человек в составе группы лиц готовился в Ижевске к теракту, который «планировал совершить путем поджога и взрыва средней общеобразовательной школы».

Обвиняемый приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы и зажигательного устройства. Под его руководством была создана группа в мессенджере Telegram для координации соучастников преступления и поиска огнестрельного оружия. Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Расследование ведут сотрудники УФСБ.

Сегодня Первомайский районный суд Ижевска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 мая.

По информации УФСБ по республике, несостоявшийся террорист подготовил так называемый манифест, в котором озвучил мотивы планируемого нападения на школу, передает ТАСС. Во время обысков у подозреваемого были обнаружены и изъяты 2 кг аммиачной селитры в заводской упаковке, 3 литра дизельного топлива, 1 литр моторного масла, стеклянная бутылка с зажигательной смесью, инструкция по изготовлению взрывчатого вещества и гвозди, которые планировалось использовать в качестве поражающих элементов.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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