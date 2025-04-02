В Красноярске задержали еще семь человек по делу о смерти пациентов от капельниц

В Красноярске задержали еще семь фигурантов по делу гибели пациентов от капельниц. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело по факту гибели пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями, было возбуждено в сентябре прошлого года. Установлено, что использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Позже стало известно о смерти восьми пациентов.

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны еще семь человек. На данный момент фигурантами уголовного дела являются 24 медицинских работника», – говорится в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать других участников организованной группы.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube