В Атлантике «выловили» наркоподлодку с 6,5 тоннами кокаина

В Атлантике полиция «выловила» наркоподлодку с 6,5 тоннами кокаина на борту.
Спецоперацибю провела полиция Португалии, сообщает телеканал CBS News.
«Сотрудники полиции конфисковали около 6,5 тонны кокаина с полупогружного судна, или так называемой «наркоподлодки», перехваченного у Азорских островов по пути на Пиренейский полуостров», – говорится в сообщении.
Как отмечается, мероприятие полиции получило название «Операция Наутилус». Изъятый в ее ходе кокаин составил почти четверть от общего количества веществ, изъятых за 2024 год в Португалии, которую часто считают одним из первых пунктов ввоза наркотиков в Европу.
На борту судна, которое использовалось международной преступной группировкой, находились пять членов экипажа.
В операции по задержанию лодки приняли участие также португальские ВМС, ВВС и международные партнеры, включая Управление по борьбе с наркотиками США, Британское национальное агентство по борьбе с преступностью и Испанскую гражданскую гвардию.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»