Служба судебных приставов за прошлый год взыскала с должников 1,3 триллиона рублей

За прошлый год судебные приставы взыскали с должников почти 1,3 триллиона рублей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации в рамках правительственного часа сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов. По его словам, в прошлом году в исполнении находились свыше 126 миллионов производств, окончено и прекращено почти 73 миллиона исполнительных производств.

458 миллиардов рублей из взысканных средств поступили в казну, отметил Аристов.

В пользу физических лиц было взыскано порядка 210 миллиардов рублей, в пользу юридических лиц – 607 миллиардов.

Кроме того, за 2024 год было взыскано 38,5 миллиарда рублей ущерба от преступлений.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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