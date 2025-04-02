ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

Сегодня вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника газораспределительную станцию «Сватово». Как говорится в сообщении госпредприятия «Луганскгаз», удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание.

«Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: г. Сватово, с. Преображенное, с. Фомовка, с. Гончаровка, с. Первомайское, с. Меловатка, с. Свистуновка, с. Комсомольское, п. Н. Дуванка, с. Н. Никаноровка, с. Петровское, п. Сосновый, с. Новоникольское», – уточнили в «Луганскгаз».

По состоянию на 15:00 газоснабжение полностью восстановлено жителям 8 населенных пунктов.

Луганск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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