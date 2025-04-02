В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего один из членов экипажа погиб.
По данным Минобороны РФ, экипаж самолета из четырех человек катапультировался.
«По предварительным данным причиной аварии стала техническая неисправность», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа.
Иркутск, Светлана Антонова
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