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Среда, 2 апреля 2025, 21:19 мск

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В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец-бомбардировщик

В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего один из членов экипажа погиб.

По данным Минобороны РФ, экипаж самолета из четырех человек катапультировался.

«По предварительным данным причиной аварии стала техническая неисправность», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа.

Иркутск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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