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Четверг, 3 апреля 2025, 11:25 мск

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Спецслужбы задержали россиянку, переводившую деньги ВСУ

В Херсонской области задержали женщину, которая переводила деньги на нужды ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемая находится под стражей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу», – добавили в ЦОС.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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