Собаки покусали женщину в подъезде многоэтажки в Сочи – полиция проводит проверку

В Сочи 62-летняя местная жительница подверглась нападению двух собак породы американский стаффордширский терьер. Пострадавшая госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину.
По информации УВД по городу-курорту, 1 апреля в отдел полиции Хостинского района Сочи поступило сообщение о нападении собак на 62-летнюю жительницу одного из домов.
«По предварительным данным, на лестничной площадке две собаки породы стаффорд нанесли женщине телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в больницу с травмами рук, ноги и живота», – говорится в сообщении.
Правоохранители установи личность владельца собак. Им оказался 35-летний сосед потерпевшей.
«В настоящее время проводится проверка, в рамках которой изучаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий владельца собак», – отметили в полиции.
Сочи, Наталья Петрова
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