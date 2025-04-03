Собаки покусали женщину в подъезде многоэтажки в Сочи – полиция проводит проверку

В Сочи 62-летняя местная жительница подверглась нападению двух собак породы американский стаффордширский терьер. Пострадавшая госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину.

По информации УВД по городу-курорту, 1 апреля в отдел полиции Хостинского района Сочи поступило сообщение о нападении собак на 62-летнюю жительницу одного из домов.

«По предварительным данным, на лестничной площадке две собаки породы стаффорд нанесли женщине телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в больницу с травмами рук, ноги и живота», – говорится в сообщении.

Правоохранители установи личность владельца собак. Им оказался 35-летний сосед потерпевшей.

«В настоящее время проводится проверка, в рамках которой изучаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий владельца собак», – отметили в полиции.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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