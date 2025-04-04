Тело убитой школьницы нашли в подвале дома в Ульяновской области

В селе Тумкино Ульяновской области нашли тело убитой 14-летней девочки, на месте работают следователи и криминалисты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы села Тумкино о том, что она обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительного прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», – добавила Волк.

Ульяновск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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