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Пятница, 4 апреля 2025, 12:59 мск

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Тело убитой школьницы нашли в подвале дома в Ульяновской области

В селе Тумкино Ульяновской области нашли тело убитой 14-летней девочки, на месте работают следователи и криминалисты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы села Тумкино о том, что она обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительного прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», – добавила Волк.

Ульяновск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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