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Пятница, 4 апреля 2025, 12:59 мск

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В Саратовской области четыре человека погибли в аварии с фурой

В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковушек с грузовиком. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Авария произошла в Красноармейском районе вблизи села Каменка. На трассе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

В результате машины загорелись. От полученных травм скончались четыре человека.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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