Два человека погибли при крушении воздушного шара в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмирата упал воздушный шар с туристами. В результате два человека погибли.
Как сообщает телеграм-канал «Shot», инцидент произошел неподалеку от Дубая. Группа из 12 туристов поднялась на воздушном шаре, чтобы осмотреть пустыню. Через 40 минут полета корзина резко накренилась, а затем вся конструкция рухнула на землю.
В результате два человека погибли, остальные туристы получили различные травмы, среди них были и россияне. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Абу-Даби, Зоя Осколкова
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