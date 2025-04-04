Два человека погибли при крушении воздушного шара в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмирата упал воздушный шар с туристами. В результате два человека погибли.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», инцидент произошел неподалеку от Дубая. Группа из 12 туристов поднялась на воздушном шаре, чтобы осмотреть пустыню. Через 40 минут полета корзина резко накренилась, а затем вся конструкция рухнула на землю.

В результате два человека погибли, остальные туристы получили различные травмы, среди них были и россияне. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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