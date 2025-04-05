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Суббота, 5 апреля 2025, 06:46 мск

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Беспилотники ВСУ утром атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Беспилотниками ВСУ атаковано промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области. Пострадавших нет, специалисты МЧС ведут работу по ликвидации возгораний, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В частности, он пояснил: «Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания».

По словам Федорищева, ситуация находится под контролем.

Чапаевск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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