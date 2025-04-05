В столице Мордовии введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после сегодняшней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение – ради безопасности наших жителей – ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно – все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», – уточнил Зденов в телеграм-канале.
По его словам, жителей близлежащих домов, социальные учреждения перемещаем в места временного размещения. «На пунктах работают медики и психологи. Всем необходимым обеспечим», – заверил глава Мордовии.
Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью над республикой было сбито три украинских беспилотника. Атаке подверглось одно из предприятий. По словам Здунова, пострадавших нет.
Саранск, Светлана Антонова
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