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Суббота, 5 апреля 2025, 21:21 мск

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В столице Мордовии введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после сегодняшней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение – ради безопасности наших жителей – ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно – все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», – уточнил Зденов в телеграм-канале.

По его словам, жителей близлежащих домов, социальные учреждения перемещаем в места временного размещения. «На пунктах работают медики и психологи. Всем необходимым обеспечим», – заверил глава Мордовии.

Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью над республикой было сбито три украинских беспилотника. Атаке подверглось одно из предприятий. По словам Здунова, пострадавших нет.

Саранск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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