В Иркутской области более 100 тысяч домов отключены от электроснабжения из-за непогоды

Более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах Иркутской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра, порывы которого достигали 34 м/с. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, превентивно были обесточены 101 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах региона.
По данным спасателей, в отдельных районах порывы ветра достигают 29 метров в секунду.
Погибших и пострадавших от последствий непогоды нет, уточнили в региональном МЧС.
Иркутск, Елена Васильева
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