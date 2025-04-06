В Иркутской области более 100 тысяч домов отключены от электроснабжения из-за непогоды

Более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах Иркутской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра, порывы которого достигали 34 м/с. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, превентивно были обесточены 101 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах региона.

По данным спасателей, в отдельных районах порывы ветра достигают 29 метров в секунду.

Погибших и пострадавших от последствий непогоды нет, уточнили в региональном МЧС.

Иркутск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube