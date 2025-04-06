В Хакасии после урагана пострадали более 30 человек

В Хакасии после урагана в больницы с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщил Минздрав республики со ссылкой на оперативные данные Республиканского центра медицины катастроф.

«Госпитализировано 5 человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Всем пациентам оказываемся медицинская помощь в полном объеме, согласно стандартов и методических рекомендаций», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне в республике из-за сильного ветра до 30 метров секунду и высокой пожароопасности был введен режим чрезвычайной ситуации. Судя по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится еще двое суток.

По данным республиканского главка МЧС, в субботу и в ночь на воскресенье в Хакасии ликвидировано 34 ландшафтных пожара в условиях ураганного ветра.

Абакан, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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