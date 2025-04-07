ПВО сбила 19 дронов ВСУ над Россией – на Кубани повреждены железнодорожные пути

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 БПЛА перехвачено над акваторией Азовского моря, еще четыре дрона сбито над Краснодарским краем, по одному – над Брянской областью и Крымом.

На Кубани из-за падения подавленного системой ПВО беспилотника повреждено железнодорожное полотно и контактная сеть между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Тимашевском районе. Об этом сообщает региональный оперштаб. «Пострадавших нет, возгорания не произошло», – говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада РЖД и ремонтно-восстановительный поезд. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники. «Движение поездов на время работ организовано в объезд поврежденного участка. При этом задержек в движении в результате происшествия нет», – отметили в оперштабе.

Брянский губернатор Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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