В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами

В Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью людьми. Три пассажира пропали без вести. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на реке Чумыш в Новокузнецком районе. «Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна», – говорится в сообщении.
Проводится поисково-спасательная операция. Поиски усложняются подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.
В полиции уточнили, что группа вышла на лодке на открытую воду несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался.
«Новокузнецкой транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота», – сообщили в надзорном ведомстве.
Кемерово, Зоя Осколкова
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