В Брянске произошло ДТП с участием 15 машин

Массовая авария с участием 15 автомобилей произошла в Фокинском районе Брянска. За медицинской помощью обратился один человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Брянской области.

Согласно информации ГАИ, в 20:12 7 апреля водитель Audi не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, расположенный с правой стороны по ходу движения. После столкновения транспортное средство развернуло, оно совершило повторный наезд на разделительный бордюрный камень, отделяющий встречные потоки движения. Это привело к столкновению еще четырех транспортных средств. Вслед за данной аварией произошло еще несколько ДТП с участием 10 автомобилей, получивших механические повреждения, пострадавших в этих происшествиях, по предварительной информации, не зарегистрировано.

Брянск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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