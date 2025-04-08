Над Курской и Белгородской областями за ночь сбили 23 дрона ВСУ

За прошедшую ночь средства проитвоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны России.

По его данным, 19 БПЛА сбили в небе над Курской областью, еще четыре дрона перехватили над Белгородской областью.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, поздним вечером в понедельник беспилотник ВСУ атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадали два 16-летних подростка. Обоих с осколочными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. У одного из пострадавших также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Подросткам оказывается вся необходимая помощь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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