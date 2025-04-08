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Вторник, 8 апреля 2025, 09:31 мск

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В Хабаровском крае мать бросила шестимесячную дочь в сугробе

Фото: pixabay

В Хабаровском крае мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке Горный Солнечного района. Малышку спасли, сейчас девочка находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

По информации прокуратуры, на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. В настоящее время решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и передаче в социальное учреждение.

Мать детей привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ).

В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям воспитания и проживания детей в семье, отметили в надзорном ведомстве. Результаты доследственной проверки постановлены на контроль прокуратуры.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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