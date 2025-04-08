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Вторник, 8 апреля 2025, 09:31 мск

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Рейсовый автобус опрокинулся на ростовской трассе, есть пострадавшие

Фото: телеграм-канал прокуратуры Ростовской области

Рейсовый автобус Москва – Геническ опрокинулся на трассе в Ростовской области. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает региональная прокуратура. Их точное число не уточняется.

Авария произошла утром 8 апреля в Аксайском районе. «Водитель пассажирского автобуса Москва – Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Судя по фото с места ДТП, автобус занесло на повороте, и он опрокинулся.

Прокуратура в связи с ДТП проверяет соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в ведомстве.

Обновлено. По данным Госавтоинспекции по региону, в аварии пострадали три человека. В салоне автобуса находились 23 человека. Двоим из трех пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, третий пострадавший доставлен в больницу.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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