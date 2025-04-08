Сутенерша убила проститутку, чтоб присвоить ее дочь

Полиция Татарстана раскрыла преступление, совершенное пять лет назад: сутенерша убила одну из своих работниц, а ее дочь, выдавая за свою, взяла на воспитание.

Как сообщает «Российская газета», в полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что несколько лет не поддерживал связь со своей дочерью и ее матерью. Он попросил выяснить их судьбу. Девочку нашли. Оказалось, что ее по поддельным документам воспитывала 35-летняя женщина, которая выдавала ребенка за свою дочь.

Женщину задержали, возбудив против нее дело о похищении человека и подделке документов.

Следствие установило, что женщина – сутенерша и занимается предоставлением интимных услуг за денежное вознаграждение в разных городах России. В июле 2020 года она подговорила двух своих «работниц» убить третью, чтобы переписать на себя ребенка.

Жертву под предлогом поездки к клиенту вывезли на автомобиле в поле на территорию Верхнеуслонского района Татарстана. В салоне машины ее жестко убили, а тело выбросили.

Кроме этого, одна из подозреваемых – жительница Екатеринбурга 1998 года рождения – призналась в совершении еще одного убийства. В 2019 году она при соучастии «работодательницы» убили еще одну из своих «коллег». Мотивом послужил страх, что она сообщит полиции об их противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие и розыск второй соучастницы преступлений продолжаются.

Уфа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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