Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Троицком муниципальном округе в ЛНР. В результате удара дрона погибла 60-летняя женщина, сообщается в телеграм-канале правительства Луганской народной республики.
Супружеская пара утром 8 апреля ехала на «Ниве» по дороге в районе села Демино-Александровка. «Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал», – сказано в сообщении.
Луганск, Наталья Петрова
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