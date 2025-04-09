В Ростовской области сбежали две женщины-заключенные

В Ростовской области две женщины-заключенные сбежали во время работы на заводе. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

42-летняя и 32-летняя осужденные, отбывающие наказание в ИК-12 в Каменском районе, должны были работать на лакокрасочном заводе. Преступницы дождались, пока надзиратели отвлеклись, и сбежали с предприятия.

Отмечается, что одна из них была осуждена на 2 года и 2 месяца за угрозу убийством, вторая – на 2 года и 10 месяцев за кражу. Когда беглянок поймают, им грозит до 4 лет колонии.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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