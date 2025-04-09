На Тайване утром произошло землетрясение

В среду утром на северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло на глубине почти 70 километров в уезде Илань, недалеко от столицы Тайбэя, где толчки ощущались отчетливо.

По данным местных СМИ, сообщений о существенном ущербе людям или имуществу не поступало.

Последнее крупное землетрясение на Тайване, в зоне высокой сейсмической активности, произошло в апреле 2024 года – толчки были силой 7,4 балла. Погибло 17 человек.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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