При обрушении дома в Запорожской области погибли двое детей

В Запорожской области произошло обрушение двухэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.
Трагедия произошла в селе Новополтавка. Рухнули два подъезда, повреждены восемь квартир, из которых шесть – разрушены полностью.
«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей», – сообщили в ведомстве.
В спасательной операции задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники.
Запорожье, Зоя Осколкова
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