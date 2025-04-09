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Среда, 9 апреля 2025, 10:42 мск

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При обрушении дома в Запорожской области погибли двое детей

Фото МЧС РФ

В Запорожской области произошло обрушение двухэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Трагедия произошла в селе Новополтавка. Рухнули два подъезда, повреждены восемь квартир, из которых шесть – разрушены полностью.

«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей», – сообщили в ведомстве.

В спасательной операции задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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