При обрушении дома в Запорожской области погибли двое детей

В Запорожской области произошло обрушение двухэтажного дома. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Трагедия произошла в селе Новополтавка. Рухнули два подъезда, повреждены восемь квартир, из которых шесть – разрушены полностью.

«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей», – сообщили в ведомстве.

В спасательной операции задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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