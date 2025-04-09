В Татарстане брачный аферист обманул 20 женщин на 44 млн рублей

В Татарстане правоохранители задержали брачного афериста, подозреваемого в хищении около 44 млн рублей у женщин. Потерпевшими числятся 20 человек, при этом в полицию продолжают поступать заявления на мошенника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили сыщики, ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом. Своим новым знакомым он рассказывал, что занимается продажей машин иностранного производства. Злоумышленник входил к дамам в доверие, окружая их заботой и оказывая им небольшие услуги, например, ремонтировал машину или помогал в получении ипотеки.

«Через некоторое время мужчина просил у женщин финансовой помощи. Свою просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Однако своих обязательств не выполнял», – рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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