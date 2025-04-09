В Донецке два ребенка погибли при взрыве неразорвавшегося снаряда

В Донецке два ребенка погибли при взрыве снаряда. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.
«В результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ВФУ по Ленкоранской улице погибли два мальчика-подростка 2010 и 2013 года рождения», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Горловке в результате атаки боевого дрона пострадала девушка 2007 года рождения.
Таким образом, за сутки в ДНР два человека погибли и шестеро были ранены из-за ударов киевского режима.
Донецк, Зоя Осколкова
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