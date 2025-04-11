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Пятница, 11 апреля 2025, 09:13 мск

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Пять человек погибли в лобовом столкновении легковушки с КАМАЗом в Якутии

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии произошло лобовое столкновение КАМАЗа и легкового автомобиля Toyota Prius. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Смертельная авария случилась сегодня утром на трассе в 5 километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри. Жертвами ДТП стали пассажиры иномарки. Водитель большегруза не пострадал. От легкового автомобиля осталась груда металла.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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