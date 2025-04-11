Пять человек погибли в лобовом столкновении легковушки с КАМАЗом в Якутии

В Якутии произошло лобовое столкновение КАМАЗа и легкового автомобиля Toyota Prius. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
Смертельная авария случилась сегодня утром на трассе в 5 километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри. Жертвами ДТП стали пассажиры иномарки. Водитель большегруза не пострадал. От легкового автомобиля осталась груда металла.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Якутск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»