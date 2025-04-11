В Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с гостями из Европы

В Киргизии в Чуйской области неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщает пресс-служба госпредприятия «Киргизские железные дороги».

Инцидент произошел поздно вечером 8 апреля на перегоне «Кант – Аламедин».

«Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы, с иностранными туристами из стран Европы», – говорится в сообщении.

Пострадал ли кто-то из туристов, в компании не уточнили.

В «КЖД» отметили, что такие действия угрожают безопасности пассажиров и международному имиджу Киргизии. В этой связи компания призывала жителей прижелезнодорожных населенных пунктов «проявлять сознательность и гражданскую ответственность».

Компания добавила, что в настоящее время по факту самого ЧП проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Бишкек, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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