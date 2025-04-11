В Кузбассе освободили восемь рабов

В Кемеровской области полиция освободила восемь человек, которых годами незаконно удерживали и заставляли работать на свалке. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что 47-летний без вести пропавший житель находится в одном из строений в городе Новокузнецке. «Оперативники совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России и Росгвардии проникли в запертое помещение, расположенное на цокольном этаже гаражного бокса. Там они обнаружили восьмерых человек в возрасте от 33 до 49 лет, двое из которых разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали трех «рабовладельцев» и установили, что те незаконно удерживали не менее девяти человек в период с 2012 по 2025. Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках. Одной из женщин удалось убежать и рассказать обо всем знакомым.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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