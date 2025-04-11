В Австралии из-за ошибки клиники женщина родила чужого ребенка

В Австралии женщина родила ребенка другой женщины. Она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы забеременеть, но вместо ее собственного ей пересадили эмбрион другой женщины.

Путаница с серьезными последствиями. Австралийка родила ребенка от другой женщины после того, как ее эмбрион был ошибочно принят за эмбрион другой женщины во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщают СМИ.

Пациентке, проходившей лечение в клинике Брисбена, пересадили эмбрион, принадлежащий другой паре. Поэтому она родила ребенка, который биологически ей не принадлежал, вынашивая его в течение 9 месяцев, сама того не зная.

В феврале прошлого года биологические родители ребенка обратились с просьбой о переносе оставшихся в клинике эмбрионов в другую клинику. Именно тогда учреждение под названием Monash IVF и осознало свою ошибку.

«Вместо того, чтобы найти ожидаемое количество эмбрионов, биологическим родителям достался один дополнительный эмбрион», – говорится в заявлении клиники.

Клиника извинилась перед родителями

Затем клиника Monash IVF начала внутреннее расследование, которое подтвердило, что эмбрион пациентки был перенесен другой женщине. Компания сослалась на человеческий фактор.

Менее чем через неделю после этого открытия родителям сообщили об этой запутанной ситуации и получили извинения от клиники.

«Как сотрудники Monash IVF, мы все опустошены и приносим извинения всем пострадавшим», – заявил генеральный директор компании Майкл Кнаап. «Мы провели дополнительное расследование и уверены, что это единичный случай», – пообещал он.

Не первый инцидент для компании

Ожидается проведение дальнейших расследований, а также ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Об ошибке с эмбрионом также было официально сообщено Комитету по аккредитации репродуктивных технологий штата Квинсленд, Австралия.

Это не первый случай, когда компания Monash IVF, занимающаяся репродуктивными технологиями, попадает в неприятности. В августе 2024 года компания подписала австралийское соглашение на сумму 56 миллионов долларов (почти 31 миллион евро) с более чем 700 своими пациентами после того, как их обвинили в уничтожении эмбрионов.

Хотя компания предполагала, что эмбрионы имели генетические дефекты, тесты показали, что это касалось лишь 35% уничтоженных эмбрионов.

Предстоящие судебные иски?

Пока неизвестно, подали ли биологические родители ребенка или женщина, которая его родила, судебные иски.

Австралийский семейный адвокат Сара Джеффорд считает, что это дело может создать прецедент. «В Австралии биологические родители считаются законными родителями ребенка», – объясняет она в интервью ABC News.

Эта серьезная ошибка «вызывает всевозможные вопросы об опеке над детьми, как только вы начинаете задаваться вопросом, кто родители и воспитывается ли ребенок его или ее биологическими родителями или родителями, которые выносили и родили его или ее. Это становится кошмаром», – говорит Фрэнсис Бертрам, адвокат, специализирующийся на врачебных ошибках. По ее словам, обе затронутые пары будут иметь право требовать «весьма значительную» компенсацию после этого инцидента.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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