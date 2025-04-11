Жительница Энергодара получила 14 лет за финансирование ВСУ

Жительница Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет по делу о госизмене за финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Обвинительный приговор женщине вынес Запорожский областной суд.

Жительницы города Энергодара Лилия Качкарева признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Суд установил, что с января 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение около 5 тыс. гривен (более 12 тыс. рублей) на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Деньги предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Суд приговорил Качкареву к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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