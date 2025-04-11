В Тольятти из психдиспансера сбежал обвиняемый в убийстве

Из психдиспансера в Тольятти сбежал пациент, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина был направлен на принудительное лечение судом при рассмотрении дела об убийстве, по которому проходил обвиняемым. 10 апреля пациент самовольно покинул тольяттинский психоневрологический диспансер.

«Сотрудники полиции провели опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице», – сообщили в полиции.

МВД опубликовало особые приметы беглеца, при встрече с ним необходимо обратиться в ближайший отдел полиции.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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