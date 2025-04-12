Коалиция желающих помогать Украине не смогла прийти к согласию

Москва (Новый День, Елена Васильева)– На последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. Об этом журналистам заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает британское издание The Telegraph.

«У разных государств – членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются», – сказала Каллас.

Она также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.

10 апреля состоялась встреча глав оборонных ведомств порядка 30 стран, участвующих в «коалиции желающих». Министр обороны Великобритании Джон Хили, в отличие от Каллас, заявил, что озвученные на переговорах планы были реальны и продуманны.

«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канада, напоминает газета «Ведомости».

© 2025, РИА «Новый День»

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