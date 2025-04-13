В Оренбурге на электроподстанции произошел пожар

В Оренбурге на электроподстанции произошел пожар. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС региона.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара, произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале уточняет, что возгорание на трансформаторной подстанции в городе Оренбурге в районе ТК «Мармелад» произошло на площади 10 квадратных метров.

«Пожарные ликвидировали открытое горение, продолжают работать. Все абоненты подключены к электроснабжению», – сообщает пресс-служба региона.

Оренбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube