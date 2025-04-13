Мошенники применяют новый способ вовлечения людей в совершение терактов и диверсий

Новый вид вовлечения людей в совершение диверсий и терактов на транспорте под воздействием мошенников зафиксирован в России, в центральной части страны транспортные полицейские в прошлом году зафиксировали два таких случая. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря.

«Новым видом вовлечения в совершение диверсий и терактов стали мошеннические действия в отношении граждан РФ. В 2024 году был зафиксирован один факт, когда человека склонили к преступной деятельности, взломав аккаунт на «Госуслугах», тем самым убедив, что с ним разговаривают представители государственных органов, и один факт, когда злоумышленники убедили человека в том, что на него оформлены кредиты», – сказал собеседник агентства.

В частности, по словам Гутыри, лица, совершившие поджоги на железной дороге в результате воздействия на них мошенников, были задержаны сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская и Курского линейного отдела МВД России на транспорте.

Более распространенной причиной, по которой люди идут на совершение данных преступлений, является вербовка иностранными спецслужбами. «Людям предлагают легкий заработок, при этом обещают, что даже если их задержат, то наказание будет условным, заведомо указывая на другие статьи Уголовного кодекса. Кстати суммы, которые предлагают за совершение поджога релейного шкафа, в среднем от 15-20 тыс. рублей», – отметил начальник управления. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние, которые легко поддаются на обещания легких денег, не осознавая, что такие действия квалифицируются Уголовным кодексом, как «диверсия» или «теракт», а наказание за них – до 20 лет лишения свободы.

Всего в 2024 году на объектах транспорта в ЦФО совершено 48 преступлений, связанных с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. «При общем незначительном снижении количества совершенных преступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 53 таких факта, произошел серьезный рост количества лиц, задержанных за данные преступления, – с 49 в 2023 году до 61 в 2024 году», – отметил Гутыря, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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