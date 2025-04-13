13 дронов ВСУ уничтожены за ночь над двумя регионами России

Российские средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. ВСУ пытались атаковать территории двух российских регионов.

По данным ведомства, 12 БПЛА нейтрализован над Ростовской областью, еще один дрон сбит над Белгородской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – написал он в своем телеграмм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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