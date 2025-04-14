В Таджикистане произошло втрое за сутки землетрясение

В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в понедельник, 14 апреля, в 00:44 по времени UTC (3:44 мск).

Эпицентр находился на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт, в котором проживают 10,7 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 5 километров, уточняет РИА «Новости». В ходе инцидента пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Напомним, в результате землетрясения утром 13 апрелябыли частично разрушены17 жилых домов в четырех селах в Раштском районе.

В Душанбе сила подземных толчков была не такой сильной. Погиб трехлетний ребенок.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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