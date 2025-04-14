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Понедельник, 14 апреля 2025, 09:30 мск

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Житель Кузбасса шпионил для украинских спецслужб

Жителя Кемеровской области подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

62-летний мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами через мессенджер в период с декабря 2023 по апрель 2024 года. Он отправлял куратору фото и видео военных, транспортных и правоохранительных объектов Новокузнецка.

Более того, в ходе общения с представителями из Украины россиянин говорил о своей готовности совершить поджог или подрыв какого-либо государственного объекта в Кемеровской области.

Следственным отделом УФСБ по региону в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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