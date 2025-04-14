В Сибири из-за пожара в вагоне задержали шесть поездов

В Новосибирской области произошел пожар в вагоне хозяйственного поезда. Об этом сообщает Западно-Сибирская железная дорога.
Возгорание произошло в составе хозяйственного поезда на перегоне Дупленская – Коченево. К месту был направлен пожарный состав. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.
В связи с произошедшим были задержаны шесть пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило четыре часа.
«Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки», – говорится в сообщении.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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