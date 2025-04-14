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Понедельник, 14 апреля 2025, 11:14 мск

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В Сибири из-за пожара в вагоне задержали шесть поездов

В Новосибирской области произошел пожар в вагоне хозяйственного поезда. Об этом сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Возгорание произошло в составе хозяйственного поезда на перегоне Дупленская – Коченево. К месту был направлен пожарный состав. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В связи с произошедшим были задержаны шесть пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило четыре часа.

«Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки», – говорится в сообщении.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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