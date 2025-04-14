В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии

В Самарской области спецслужбы задержали двух граждан России, которых подозревают в сотрудничестве с Киевом. Мужчину и женщину завербовали в Молдавии и отправили в РФ для совершения диверсий.

Задержанный Окрушко С. А. подорвал трансформаторную подстанцию и заложил две самодельные взрывчатки на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Измайлова И. О. принимала участие в подготовке диверсий на объектах российского оборонного комплекса.

«Указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова. <...> Окрушко <...> привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова <...> – под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине», – сообщили в ФСБ РФ. В Кишиневе завербованных россиян проверили с помощью полиграфа и затем направили в Самару.

Окрушко обвиняют в госизмене, совершении диверсий, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, а также прохождении обучения для участия в террористической деятельности. Измайловой предъявили обвинения в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и государственной измене.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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