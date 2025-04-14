В Волгограде школьница получили удар током при попытке сделать селфи на крыше поезда

В Волгограде 13-летняя девочка пыталась сделать селфи на железной дороге и попала в больницу. Об этом сообщают местные

СМИ.

Инцидент произошел на станции Старая Спартановка. Школьница забралась на крышу вагона поезда, чтобы сделать селфи. Очевидцы пытались остановить девочку, но она не послушала.

В результате школьница получила удар током и была госпитализирована с сильными ожогами. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Следственный комитет проводит проверку.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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