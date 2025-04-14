Многодетная мать зарубила топором троих детей в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве троих малолетних детей в красноярском Канске. Об этом сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По подозрению в совершении преступления задержана мать убитых детей.

По информации ведомства, тела 4-летней девочки и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет с рублеными ранами в области головы и различных частей тела нашли в частном доме по улице Герцена города Канска.

В отношении 29-летней матери жертв возбуждено уголовное дело по пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время на месте расправы работает следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства произошедшего и мотив страшного преступления.

«В рамках расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

Судя по фото с места трагедии, опубликованным СКР, многодетная мать зарубила детей топором. Как сообщает телеграм-канал «112», после убийства женщина пришла к своим родителям и призналась в содеянном. Отмечается, что еще один ребенок в семье – семилетний мальчик – избежал расправы, поскольку в тот момент находился у бабушки c дедушкой.

Обновлено. По информации источника RT в правоохранительных органах, подозреваемая состоит на учете в психиатрическом диспансере из-за шизофрении. Тела детей обнаружил ее муж, когда пришел домой с работы.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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