В Курске ликвидируют последствия налета украинских беспилотников

В Курске ликвидируют последствия крупного налета украинских ВПЛА. В результате с нескольких жилах домах и на других объектах произошли возгорания. В частности, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин, сообщают власти региона.

«В одном из МКД на улице Заводской огнём повреждены восьмой и девятый этаж, пожар локализован силами МЧС. Жители дома были оперативно эвакуированы и на данный момент размещены в ПВР», – сообщает Telegram-канале регионального правительства.

Отмечается, что пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Подчеркивается, что в данный момент там работают сотрудники МЧС. Жители домов также размещены в ПВР. Ещё три частных домовладения были повреждены в результате сбросов с беспилотников.

На данный момент известно, что в результате вражеского налета погибла женщина, ей было 85 лет. Пострадали 11 человек – у них диагностированы осколочные ранения, порезы, ожоги.

Курск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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