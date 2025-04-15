Мать с параноидальной шизофренией зарубила трех детей топором

В Красноярском крае правоохранительные органы расследуют страшное преступление – молочная мать с психическим диагнозом зарубила топором трех своих детей.

Как сообщает региональный СК, трагедия произошла в частном доме на улице Герцена в Канске. В понедельник там были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА «Новости», что у нее параноидальная шизофрения. Также ранее сообщалось, что четвертый ребенок был в школе, потому выжил.

«Во время трагедии четвертый ребенок – семилетний мальчик – находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем», – говорится в сообщении.

В краевой прокуратуре уточняют, что сейчас ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь.

Правоохранительными органами отдела расследуется то обстоятельство, что женщина-убийца демонстрировала явные признаки душевного нездоровья во время сохранения последней беременности, однако это обстоятельство не привлекло ничьего внимания, в том том числе для профилактической работе с семьей.

Красноярск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube