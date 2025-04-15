Военнослужащий получил 15 лет «строгача» по первому в России делу о сдаче в плен ВСУ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор 43-летнему младшему сержанту Роману Иванишину, признав его виновным в добровольной сдаче в плен ВСУ и дезертирстве. Военнослужащий получил 15 лет колонии строгого режима, суд также лишил его воинского звания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката осужденного Сергея Вершинина. Дело Иванишина стало первым в России делом о добровольной сдаче в плен во время специальной военной операции.

Гособвинение запросила Иванишину 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщал «Коммерсантъ». Защита настаивала на оправдании подсудимого.

По версии защиты, Иванишин в плен добровольно не сдавался, а был захвачен разведгруппой противника и насильно перемещен на подконтрольную ВСУ территорию. В Россию он вернулся в рамках обмена военнопленными в январе 2024 года, уточняет «Ъ». В плен Иванишин попал в июне 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. На опубликованном в интернете видео он выступил против проведения военной операции на Украине.

Иванишин вину в суде не признал. Его защита намерена обжаловать приговор в окружном военном суде в Хабаровске.

Адвокат рассказал, что Иванишин – отец четверых детей, по профессии шахтер и ветеран боевых действий на Кавказе. Он был мобилизован в 2022 году, однако позднее призывная комиссия отменила данное решение. Защита заявляет, что, несмотря на это, Иванишин продолжал службу из-за отсутствия приказа командования части о демобилизации.

Уголовное дело рассматривалось сначала на Сахалине, затем было передано в Москву, после чего снова возвращено в Южно-Сахалинский гарнизонный суд.

Статья 352.1 УК РФ о добровольной сдаче в плен появилась в Уголовном кодексе в сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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